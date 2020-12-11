Cengiz Ünder attı, Leicester evinde AEK'yı mağlup etti
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Cengiz Ünder attı, Leicester evinde AEK'yı mağlup etti

11.12.2020 08:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:21
Cengiz Ünder attı, Leicester evinde AEK'yı mağlup etti

Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında evinde AEK'yı 2-0 mağlup ederken, İngiliz ekibin ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti.

Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında evinde AEK'yı 2-0 mağlup ederken, İngiliz ekibin ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında Leicester City sahasında AEK ile karşılaştı. G Grubu son maçında Leicester City sahasında AEK ile karşılaştı. Ev sahibi ekip ilk yarısını 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca İngiliz temsilcisi sahdan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Leicester'da golleri 12. dakikada Cengiz Ünder ve 14. dakikada Harvey Barnes kaydetti. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İngiliz ekibi puanını 13 yaptı, Yunan temsilcisi ise 3 puanda kaldı ve elendi.

Leicester'da milli futbolcu Cengiz Ünder'in 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu AEK karşısında kaydettiği gol ile İngiliz takımındaki ilk kez gol sevinci yaşadı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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