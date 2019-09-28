Cengiz Kurtoğlu'ndan özel hayatıyla ilgili itiraf: Bekar olsaydım daldan dala konardım

28.09.2019 15:16

Fantezi müziğin en sevilen isimlerinden olan Cengiz Kurtoğlu, Watergarden konseri öncesi, sanat hayatı ve özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Posta'ya konuşan Kurtoğlu, "Bekar olsaydım daldan dala konardım" diyerek samimi bir itirafta bulundu.

"EĞER BEKAR OLSAYDIM DALDAN DALA KONARDIM"

Kurtoğlu, "Eşinizle 49 yıldır evlisiniz" sözü üzerine "Ailem çok önemli. Eğer bekar olsaydım daldan dala konardım ama ailevi değerlere hep önem verdim. Bu da başarıyı ve istikrarı getirdi. Üç evlat yetiştirdim, yedi torunum var"açıklamasını yaptı.