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Cemil öğretmenin örnek çabası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cemil öğretmenin örnek çabası

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni Cemil Coşkun, hafta sonları yaşadığı sokağa masa ve sandalye atıp mahallenin tüm çocuklarına ders çalıştırıyor.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni Cemil Coşkun, hafta sonları yaşadığı sokağa masa ve sandalye atıp mahallenin tüm çocuklarına ders çalıştırıyor.

Öğretmen Cemil Coşkun, öğrenci iken maddi imkansızlıklardan dolayı dershaneye gidemedi. Kadirli ilçesi Dervişpaşa Mahallesi'nde doğup büyüyen ve hala bu mahallede yaşayan Cemil Coşkun, yaşadığı sokakta evinin önüne çıkardığı masa ve sandalyelere hafta sonları mahalledeki öğrencileri topluyor. "Ödev destek noktası" adını verdiği alanda buluşan mahallenin öğrencileri burada ders çalışıyor. Üst sınıflardaki öğrenciler alt sınıflarda okuyan diğer öğrencilere ders çalışma noktasında yardımcı olurken, Cemil öğretmen de öğrencileri tıpkı sınıf gibi başında duruyor ve her bir öğrenci ile birebir ilgileniyor.

Cemil öğretmenin hiçbir maddi beklentisi olmadan yaptığı bu uygulamadan ise çocuklar oldukça memnun kalıyor. Öğrenci iken dershaneye gidemediğini ve şu anda bir hayalini gerçekleştirdiğini belirten Cemil öğretmen, "Benim böyle bir imkanım yoktu. Bana burada halamın kızı ders çalıştırıyordu. Benim de hep hayalimdi. Keşke mahallemizde böyle bir sistem olsa öğrenciler bir araya gelse ödevlerini büyüklerine sorsa hep beraber ders çalışılsa diye. Bu hayalimi 2019'da gerçekleştirmeye başladık. Daha önce kapalı bir ortamda ders çalışıyorduk. Pandemi dolayısıyla şu anda sokakta ders çalışıyoruz. Herkes ödevlerini getiriyor, öğrenciler birbirine destek oluyor. Keşke her mahallede bu şekilde bir sistem olsa öğrenciler ders çalışsa" dedi. - OSMANİYE

Cemil öğretmenin örnek çabası

Cemil öğretmenin örnek çabası

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