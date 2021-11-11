Cemil Barlas kimdir gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, Cemil Barlas kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cemil Barlas'ın hayatı ve biyografisi!

CEMİL BARLAS KİMDİR?

Gazeteci Cemil Barlas aslen Gaziantep'lidir. Cemil Barlas, Canan Barlas ve Mehmet Barlas çiftinin oğludur. Haber X haber sitesinin sahibidir. Cemil Barlas, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. Cemil Barlas'ın babası Mehmet Barlas birçok ulusal gazetede çalışmıştır.

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Cemil Barlas'ın Twitter'da 162 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@secondvirus" adresinden ulaşabilirsiniz.

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