'Çember' yeni bölümleriyle Kanal D'de
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'Çember' yeni bölümleriyle Kanal D'de

'Çember' yeni bölümleriyle Kanal D'de
Hürriyet - Haberler | Magazin

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin maceralarını anlatan "Çember"in başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı yer alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin maceralarını anlatan "Çember"in başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı yer alıyor. Yapımını ANS Productions&Evrensel Films'in, yapımcılığını Evren Oğuz'un üstlendiği film serisinde Başkomiser Barış, yeni ekibi Zeynep ve Hakan'la birlikte gizemli cinayetleri araştırıyor.

Kaynak: Hürriyet

Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor
Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor
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'Çember' yeni bölümleriyle Kanal D'de - Haberler Magazin
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