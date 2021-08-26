'Çember' yeni bölümleriyle Kanal D'de
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin maceralarını anlatan "Çember"in başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı yer alıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin maceralarını anlatan "Çember"in başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı yer alıyor. Yapımını ANS Productions&Evrensel Films'in, yapımcılığını Evren Oğuz'un üstlendiği film serisinde Başkomiser Barış, yeni ekibi Zeynep ve Hakan'la birlikte gizemli cinayetleri araştırıyor.
Kaynak: Hürriyet