Cemal Gürsel Mahallesi'nde menfez çalışması tamamlandı
Samandağ Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.
Su taşkınlarını önlemek amacıyla geçtiğimiz günlerde Tekebaşı Mahallesi'nde yapılan menfez çalışmasından sonra Samandağ Belediyesi ekipleri Cemal Gürsel Mahallesi'nde yıllardır vatandaşları mağdur eden su taşkınlarını önlemek ve vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla menfez çalışması gerçekleştirdiler.
3 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde ve 13 metre uzunluğundaki menfez çalışması tamamlandı.
Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, yeni yapılan menfezde incelemeler yaparak, yapılacak birkaç çalışmanın ardından halkın kullanımına açılacağını bildirdi.