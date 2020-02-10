Cemal Gürsel Mahallesi'nde menfez çalışması tamamlandı
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Cemal Gürsel Mahallesi'nde menfez çalışması tamamlandı

Samandağ Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.

10.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:25
Cemal Gürsel Mahallesi'nde menfez çalışması tamamlandı

Su taşkınlarını önlemek amacıyla geçtiğimiz günlerde Mahallesi'nde yapılan menfez çalışmasından sonra Belediyesi ekipleri Cemal Gürsel Mahallesi'nde yıllardır vatandaşları mağdur eden su taşkınlarını önlemek ve vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla menfez çalışması gerçekleştirdiler.

3 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde ve 13 metre uzunluğundaki menfez çalışması tamamlandı.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, yeni yapılan menfezde incelemeler yaparak, yapılacak birkaç çalışmanın ardından halkın kullanımına açılacağını bildirdi.

Kaynak: Bültenler
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