Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'den ayrılık iddialarına videolu yanıt

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'den ayrılık iddialarına videolu yanıt

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift bu iddialara çektikleri video ile yanıt verdi.

14.08.2019 16:22
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'den ayrılık iddialarına videolu yanıt

Ünlü çift Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın Ağustos ayının başından beri görüşmediği ve bundan sonra da görüşmeme kararı aldıkları iddia edilmişti ki ünlü çiftten videolu yanıt geldi.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli'ye sarılarak çektiği videoda, ''Delirmişler'' diyerek güldü.

"DEFNE, CEM'İN EVİNDEN AYRILDI"

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel, magazin gündemine bomba gibi düşen iddiada bulundu. İkili, Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrılık kararı aldığını ve bu kararlarını yakın çevreleriyle paylaştıkları yönünde duyumlar aldıklarını söyledi. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'ın evinden ayrıldığı da iddia edildi.

"DELİRMİŞLER, VALLAHİ DELİRMİŞLER"

Ünlü komedyen bu haberler üzerine sosyal medya hesabından sevgilisi Defne Samyeli ile birlikte bir video paylaştı. Yılmaz ayrılık dedikodularına "Delirmişler, vallahi delirmişler, delirmişsiniz." diyerek cevap verdi.

O anlar kameraya böyle yansıdı;

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'den ayrılık iddialarına videolu yanıt
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YORUMLAR (2)

  • ÜNYELİ:
    CEM YILMAZ DEFNEYİ FAZLA BİLE KULLANDI DEFNE DE KENDİNİ DE KULLANDIRARAK KIZIYLA GÜNDEM OLDU BU ORADA KIZINIDA KİM KUM KULLANDI ACABA
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