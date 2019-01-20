Cem Yılmaz'ın Eski Eşi Ahu Yağtu, Öpüşme Sahnesiyle Oyuna Damga Vurdu
İlk kez tiyatroya çıkan Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtuğ, öpüşme sahnesiyle dikkat çekti.
İkiz bebek bekleyen Pelin Akil'in yerine kadroya katılan Ahu Yağtu, ilk tiyatro oyunuyla göz doldurdu. Başarılı performans sergileyen Ahu Yağtu, rol arkadaşı Cansel Elçin'le olan öpüşme sahnesiyle oyuna damga vurdu.
"İLK KEZ TİYATRODA YER ALDIM"
Cansel Elçin, Serhat Onat ve Zeynep Tuğçe Bayat'la 'Closer' adlı oyunda rol alan Ahu Yağtu, "İlk kez tiyatroda yer alıyorum. Ekibe sonradan katıldım. Her defasında ilk kez oynuyormuş gibiydiler ve bana çok destek oldular" dedi.
YORUMLAR (21)
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Para için şu yapılan ahlaksızlığa bakarmısınız sorsan sanat yapıyoruz derler edep olmayıncaCevap Yaz 31 5 Yayından Kaldır
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bunlar yakında sahnede işi büyütürler.sanat yapıyorlar kalbinizi bozmayın.Cevap Yaz 25 5 Yayından Kaldır
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Eyy medya bu ulkeye bu haber kisvesi altinsa ahlak ağacına balta salliyorsunuzya bakalim ne olacak sonuCevap Yaz 30 3 Yayından Kaldır
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şimdi bunun biletleri yok satar.Cevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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Ne fark eder zaten her ay baska Erkek degistiriyorlarCevap Yaz 29 27 Yayından Kaldır