Cem Yılmaz'ın Eski Eşi Ahu Yağtu, Öpüşme Sahnesiyle Oyuna Damga Vurdu

İkiz bebek bekleyen Pelin Akil'in yerine kadroya katılan Ahu Yağtu, ilk tiyatro oyunuyla göz doldurdu. Başarılı performans sergileyen Ahu Yağtu, rol arkadaşı Cansel Elçin'le olan öpüşme sahnesiyle oyuna damga vurdu.

"İLK KEZ TİYATRODA YER ALDIM"

Cansel Elçin, Serhat Onat ve Zeynep Tuğçe Bayat'la 'Closer' adlı oyunda rol alan Ahu Yağtu, "İlk kez tiyatroda yer alıyorum. Ekibe sonradan katıldım. Her defasında ilk kez oynuyormuş gibiydiler ve bana çok destek oldular" dedi.