Cem Yılmaz, Güzel Sanatlarda Okuyan Bir Öğrenciye Filminde Kullandığı Piyanoyu Hediye Etti

Cem Yılmaz, Twitter üzerine kendisine ulaşarak piyano isteyen bir hayranını kırmadı. Yılmaz, öğrencinin talebi üzerine piyano hediye edeceğini söyledi.

"ÖĞRENCİLERE PİYANO BAĞIŞLAMAYI DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?"

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter üzerinden gelen "Abi Arif v 216'da şarkı söylenen sahnedeki piyanoyu güzel sanatlar okuyan üç öğrenciye bağışlamayı düşünür müsün?" yorumuna tepkisiz kalamadı.

"HEDİYE EDECEĞİM AMA SATIP PARASINI YEMEYİN"

Bu sorunun ardından komedyen piyanoyu öğrencilere hediye edeceğini duyurup, "Satıp yemeyin lan parasını, döverim bak. Piyanoyu bulan seni de bulur. Hadi hayırlısı olsun. Teşekkürler" şeklinde espri yaptı.

"SEMPATİK GÖRÜNMEK İÇİN PİYANO HEDİYE EDİYORUM"

Piyano göndermesiyle alakalı bir tweet atan Cem Yılmaz, "Tamamen filmim yakında çıkıyor diye sempatik görünmek için, öğrenci arkadaşlarıma söz verdiğim piyanoyu takdim ediyorum. Sağ olasın Twitter. Sanat için sanat." dedi.