Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti

31 Mart Yerel Seçimlerinin netlik kazanmaması bazı ünlü isimleri isyan ettirdi. Bunların başında da rahmetli Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca geldi.

Emrah, babasının Say Babo şarkısının sözleriyle İstanbul seçimlerine isyan etti.

"BİN KERE SAYSAN DEĞİŞMİYOR"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini duyuran Emrah Karaca, "Ne İstanbulmuş arkadaş! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Say say say say say say babo Bin kere saysan değişmiyor…" dedi.

"TÜKENMEYİN"

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak henüz mazbatası verilmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu ve HDP'nin Muş Belediye Başkan Adayı Sırrı ile ilgili paylaşımda bulunan Suavi, ünlü şarkısı 'tükenme'ye gönderme yaparak iki siyasetçiye "Tükenmeyin" dedi.