Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti
Müzisyen Emrah Karaca, İstanbul seçimlerine rahmetli babası Cem Karaca'nın Say Babo şarkısının sözleriyle sitem etti.
31 Mart Yerel Seçimlerinin netlik kazanmaması bazı ünlü isimleri isyan ettirdi. Bunların başında da rahmetli Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca geldi.
Emrah, babasının Say Babo şarkısının sözleriyle İstanbul seçimlerine isyan etti.
"BİN KERE SAYSAN DEĞİŞMİYOR"
Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini duyuran Emrah Karaca, "Ne İstanbulmuş arkadaş! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Say say say say say say babo Bin kere saysan değişmiyor…" dedi.
"TÜKENMEYİN"
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak henüz mazbatası verilmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu ve HDP'nin Muş Belediye Başkan Adayı Sırrı ile ilgili paylaşımda bulunan Suavi, ünlü şarkısı 'tükenme'ye gönderme yaparak iki siyasetçiye "Tükenmeyin" dedi.
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Sayılmasına izin verilmediki baboooo, yarı yolda kestiler, kafa bulmayın artık. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bir acı bir sıkıntı varki sol beyinlerde utanır insanlıgından chpye atarsın oyunu ekmek almaya getti vıy vıy vıy çogg fakirde aç edebiyatı fakir edebiyatı yaparlar makarnaya laf ederler sizin derdiniz hani karın doyurmaktı taş atarken ekmek almaya gidilirmi ha gidilirmiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yemin ediyorum böyle insanları gördükçe mutlu oluyorum şu çomarlar koyunlar biraz medeniyet görse keşkeCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu sarkıyı söylesek yerine saydım kaç gun oldu saydım kaç gece oldu dön dön istersen yıllar önce dilimizde pelesenk olmuştuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır