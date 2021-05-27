Çeltik fabrikası yıkım çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çeltik fabrikası yıkım çalışmaları başladı

Çeltik fabrikası yıkım çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kent Meydanı'nın arkasında bulunan ve Boyabat Belediyesi tarafından Meydan Projesi kapsamında istimlak edilen çeltik fabrikasının yıkım çalışmaları başladı.

Kent Meydanı'nın arkasında bulunan ve Boyabat Belediyesi tarafından Meydan Projesi kapsamında istimlak edilen çeltik fabrikasının yıkım çalışmaları başladı.

1945 yılında kurulmuş olan ve Boyabat Belediyesi tarafından 6 milyon TL'nin üzerinde bir rakamla istimlak edilen alandaki mevcut çeltik fabrikası yıkılarak, yerine 200-250 araç kapasiteli açık otopark yapılacak ve vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çalışmalarla birlikte Kent Meydanı'nın tamamlanmasında sona yaklaştıklarını belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Bugün 1945 yılından günümüze kadar vatandaşlarımıza hizmet vermiş, çok değerli insanlar tarafından işletilmiş ve şehrimize değer katmış çeltik fabrikamızın yanındayız. Hemen yanında meydan projemiz bulunuyor. Proje kapsamında bu değerli fabrikamızı 6 milyonun üzerinde bir maliyetle kamulaştırdık, yıkım ihalesini gerçekleştirdik. Birkaç gün içerisinde de yıkımı tamamlanmış olacak. Fabrikamızın yıkılmasıyla birlikte bu alana 200-250 araçlık açık otopark yapacak ve Boyabatımızın hizmetine sunmuş olacağız inşallah. O açıdan bu meydan, bu otopark Boyabatımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah beni sizlere karşı mahcup etmesin. 2023 yılında kimlikli, butik bir şehirde yaşamak dileğiyle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi. - SİNOP

Çeltik fabrikası yıkım çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Josef De Souza Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çeltik fabrikası yıkım çalışmaları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:14:12. #1.14#

title