: Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır

06.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:54

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına geçerek gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

CENAZESİ CEM EVİNDEN KALDIRILAN ASKERİN CENAZESİNE DEVLET ERKANININ KATILMAMASI İDDİALARINI YANITLADI

Açıklamalarında, 2 Ocak günü Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde, Haftanin bölgesinde PKK ile çıkan çatışmada yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Berkay Işık'ın cem evinden kaldırılan cenazesiyle ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere de değindi.

Ömer Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bütün şehitlerimiz için aynı tören uygulanmaktadır. Cemevinden kaldırılmıştır, camiden kaldırılmıştır gibi vurgular da yanlıştır. Devlet şehit ailesinin isteğine göre töreni yapmaktadır."

Kaynak: AA

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