Çelik: "(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.