Çelik: "(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek"
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Çelik: "(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (8)

Çelik: "(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek."

Çelik: '(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek'
Çelik: '(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek'
Çelik: '(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek'
Çelik: '(CHP'nin hizmet pasaportuyla ilgili iddiaları) İçişleri Bakanlığımız soruşturacak, usul, hata, yanlış, suç ne varsa yargıya intikal edecek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Ömer Çelik, Yunanistan'ın mülteci zalimliği karşısında susan AB'ye tepki gösterdi: Bu görüntülere ne diyorlar?
Ömer Çelik, Yunanistan'ın mülteci zalimliği karşısında susan AB'ye tepki gösterdi: Bu görüntülere ne diyorlar?
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