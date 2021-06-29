Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı

Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesi sonrası yapılan yeni operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin yurt dışındaki organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi.