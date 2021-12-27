Son dakika: Çekmeköy'de görüntülü diafon hırsızlığı kamerada - Haberler
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Son dakika: Çekmeköy'de görüntülü diafon hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Çekmeköy'de görüntülü diafon hırsızlığı kameradaİSTANBUL Çekmeköy'de 3 farklı bina girişinde görüntülü diafon çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (İHA) - Çekmeköy'de görüntülü diafon hırsızlığı kamerada

İSTANBUL Çekmeköy'de 3 farklı bina girişinde görüntülü diafon çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda güvenlik kamerasına takılan 2 hırsız ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Çekmeköy ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesinde 3 farklı bina girişinden görüntülü diafon çalındı. Alınan ihbarı üzerine Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Başlatılan çalışmalarda şüphelilerin olay adreslerine Mimar Sinan Mahallesi Yeşilkayalar Caddesi üzerinden araç ile geldikleri tespit edildi.

Görüntülü diafon hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

Çalışmaların devamında güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Hırsızlık olayını 2 erkek şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan araç sorgulamasında aracın C.P isimli şahsa ait olduğu ve olayın gerçekleştiği gün aracını U.A isimli şahsa kiraladığı anlaşıldı. GSP konumundan aracın Esenler ilçesinde olduğu tespit edilerek, U.A ve B.E isimli şüpheli şahıslar ikamet adreslerinde çalmış oldukları 10 adet ev içi görüntülü diafon ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Son dakika: Çekmeköy'de görüntülü diafon hırsızlığı kamerada

Son dakika: Çekmeköy'de görüntülü diafon hırsızlığı kamerada

Son dakika: Çekmeköy'de görüntülü diafon hırsızlığı kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - Son Dakika Haberleri

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