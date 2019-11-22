Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

22.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:03

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Askeri bölgede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ile ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Nedeni henüz bilinmeyen yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Kentin tepesinde gezen dumanlar İstanbulluları korkuttu.

Kaynak: DHA