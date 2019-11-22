Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: İstanbul Çekmeköy'de askeri bölgedeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun mesai harcarken gökyüzünü kaplayan dumanlar dikkat çekti.
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Askeri bölgede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ile ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Nedeni henüz bilinmeyen yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Kentin tepesinde gezen dumanlar İstanbulluları korkuttu.
Haber Videosu: Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı