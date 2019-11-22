Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika: İstanbul Çekmeköy'de askeri bölgedeki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun mesai harcarken gökyüzünü kaplayan dumanlar dikkat çekti.

22.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:03
Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Askeri bölgede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ile ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Nedeni henüz bilinmeyen yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Kentin tepesinde gezen dumanlar İstanbulluları korkuttu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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HABER YORUMLARI (11)

  • A:
    kafayı yemişsiniz siz bu hükümetle. askeri alan diyor görmüyor musun askeri alana ne binası dikecek. sanki dikmek istese yangına ihtiyacı var çıkarır emri keser ağacı kim duracak karşısında
    2 Yayından Kaldır
  • BÜŞRA:
    Rabler rabbi, İlahlar ilahı Yüce Allah mümin kullarının öcünü alıyor olabilir. İntikam sırası size gelmeden mazlumlara zulmetmekten vazgeçin, tevbe edin.
    Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
  • YOBAZ S2Cİ:
    Arap sevici. . . Yeri mi burası bunları yazıyorsun? Öc alma ile Allah''ın ismini yan yana nasıl yazabiliyorsun? Git başka yerde mele !
    1 3 Yayından Kaldır
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