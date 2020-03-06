Çekirge yiyen Eda Taşpınar: Tadı portakallı gofret gibiydi
Bir tabak dolusu çekirge salatası yediği için günlerce eleştirilen Eda Taşpınar, "Yine olsa yine yerim" diyerek çekirgenin tadının portakallı çikolataya benzediğini söyledi.
Yaklaşık 5 aydır yurt dışında tatil yapan Eda Taşpınar, Meksika'da çekirge salatası yedi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Taşpınar, günlerce eleştirilerin hedefi oldu. Moda ikonu Taşpınar, çekirge yemesi hakkında günler sonra ilk kez görüntülendi.
"TADI PORTAKALLI GOFRET GİBİ"
Posta'da yer alan habere göre: Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Eda Taşpınar, yemek zevkiyle de sık sık gündeme geliyor. Koronavirüsün yaygın olduğu dönemde Meksika'da bir tabak dolusu çekirge yemesi hakkında konuşan Taşpınar, "Yine olsa yerdim. Çünkü inanılmaz lezzetliydi. Tadı portakallı gofret gibi. Değişik yiyecekleri tatmayı seviyorum" dedi.
TEPKİLERİN ODAĞI OLMUŞTU
Eda Taşpınar, daha önce de yavru timsah eti, Meksika karıncası yiyerek başta heyvansever olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekmişti. Taşpınar'a en sert tepki de eski model Ebru Şancı'dan gelmişti. Şancı, Taşpınar'a "Zıkkımın kökünü yesin" diyerek tepki göstermişti.
EDA TAŞPINAR KİMDİR?
Eda Taşpınar, 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşti. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye geldi ve Robert Kolej'de eğitimine devam etti, son senesinde ayrıldı. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul'a döndü.
Taşpınar, yurt dışında birçok moda mağazasında çalıştı ve moda haftasında Backstagelerde iş aldı. 2012 yılında kendi şirketini kuran Taşpınar, güneş yağları, bitki şampuanı gibi kozmetik ürünleri Türkiye pazarına sundu.
Vizyonu "kadınları mutlu etmek" olan Eda Taşpınar, yayın hayatına CNN Türk kanalında Trendikon ile başladı. Yok Böyle Dans isimli programa yarışmacı olarak katıldı.
Kaynak: Diğer
Haber Videosu: Bir tabak dolusu çekirge yiyen Eda Taşpınar: Tadı portakallı gofret gibiydi
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Kendi beyninide yemiş herhaldeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok sevdiysen yememye devam et olsa demişssinde o kadar istyrsan bizim bahçede yazın oluyr gönderiym sanaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kimsenin birşey yediği yok. Çekirge tabağı resmi bitti. Yarında yarasa yesemmi diye çıkar. birşey bulur O.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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tipe bak, zaten insana benzemiyor önüne ne koysanız yerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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onu bunu yiyenleri görüyoruz :D hayır işin kötüsü ülkenin başına gelmeyen virüs senin sayende gelecek korkuyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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AHİR ZAMANDA SAPKINLIK ALLAH ISLAH ETSİNCevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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Sapık sensin kimbilir belki islamla alakan yok boş boş konuşup zarar veriyorsun, çekirge yemek sapkınlık mı? Helal mi, bak bir zahmet. Öküz4 2 Yayından Kaldır
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BU YAMYAMLAR YÜZÜNDEN GELDİ HASTALIKLAR ZATNCevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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yakında yarasa fare yerse şaşmamCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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O DA SENDE KALSIN HERŞEYİ DE YEMEYİN YAM YAM GİBİ YAA BİDE GÜZEL BİŞEY YAPMIŞ GİBİ ANLATIYORLARCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır