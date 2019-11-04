Cezaevine girmek isteyen adam çekiçle bankayı soymaya çalıştı

04.11.2019 09:35

Adana'da güpegündüz çekiçle banka soymaya çalışan adam, güvenliğin müdahale etmesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan hırsızlıktan suç kaydı olduğu ileri sürülen zanlının ilk ifadesinde "Ailemle sorunlarım vardı cezaevine girmek için yaptım" dediği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Adana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT ETTİ

Merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hırsızlıktan kaydı olduğu öne sürülen Osman B. gündüz vakti bir özel bankanın şubesine gelerek yanında getirdiği çekiçle camı kırmaya başladı. Bir taraftan da elindeki bıçakla yanından geçen vatandaşları, kendisine karışmaması için tehdit etti.

GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Osman B. bir süre bankanın camına çekiçle vurarak kırdı. Bu sırada olay yeri yakınında oturan bankanın özel güvenlik görevlisi durumdan haberdar edilince bankaya geldi. Osman B.'yi önce ikna etmeye çalışan özel güvenlik görevlisi zanlı ikna olmayınca onu etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Özel güvenlik görevlisi elinde bıçak ve çekiç olan şahsın üzerine atladı.

Bir süre zanlı ile boğuşan özel güvenlik görevlisi vatandaşların da yardımıyla soyguncuyu etkisiz hale getirdi. Soyguncunun elindeki bıçak ve çekiç alındıktan sonra durum polise bildirildi. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA