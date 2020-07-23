ÇEBOB Başkanı Gür; "Özgür basın, demokrasinin en büyük güvencesidir"
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ÇEBOB Başkanı Gür; "Özgür basın, demokrasinin en büyük güvencesidir"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı.

ÇEBOB Başkanı Gür;
23.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:31

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, tüm yerel ve yaygın basın mensuplarının basın bayramı'nı kutlayan ÇESOB Başkanı Recep Gür, tarafsız ve özgür bir basının varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizdi.

Halka doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşlarının önemli bir toplumsal görev icra ettiklerini ifade eden Gür, mesajına şunları kaydetti:

"24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanmaktadır. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir.

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı; toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir' ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır.

Bu vesileyle bıkmadan, usanmadan, zor şartlarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim." - ÇORUM

Kaynak: İHA

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