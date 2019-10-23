Çavuşoğlu, Soçi Mutabakatı açıklaması öncesi heyetler arasında yaşanan esprili anları paylaştı

23.10.2019 11:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Rusya ile varılan 10 maddelik mutabakatla ilgili bilgi paylaştı.

Çavuşoğlu gazetecilere, Soçi Mutabakatı maddelerini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile açıklamadan dakikalar önce heyetler arasında yaşanan esprili anların yaşandığı sohbeti de anlattı.

"SERGEY SEN TÜRKÇE'SİNİ YAP BEN RUSÇA'SINI" ESPRİSİ

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye'yi iyi tanıdığını belirten Çavuşoğlu, "Peskov Türkiye'yi en iyi bilen insanlardan birisi. Hatta dün bir espri de yaptık. Mutabakat açıklaması öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in de bulunduğu sırada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, 'Sergey sen Türkçe'sini oku, ben Rusça'sını okuyayım.' dedim.Putin de sohbete katılarak 'Sergey'in Türkçesi daha çok iyi değil. Sözcü Peskov olsa hem Türkçe, hem Rusça, hem İngilizce yapardı.' diyerek ortamda gülüşmeler yaşanmasını sağladı.

Böylece orada olmayan Peskov'un kulağını çınlattık. Sonuçta Peskov Türkiye'yi ve PKK/YPG terör örgütlerini çok iyi bilen bir isim. Türkçesi de iyi." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonrası iki lider "güvenli bölge" konusunda anlaşmaya vardı.

Bu anlaşma kapsamında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlediği yerler TSK'nın elinde kalacak. Sınırın diğer hattında Türk ve Rus askerleri 10 km derinlikte devriye yapacak. YPG ise 30 km'nin dışına çıkartılacak.