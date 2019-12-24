Çatıdaki odunluk yandı
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Çatıdaki odunluk yandı

Adıyaman'da iki katlı binanın çatı katında ki odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

24.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:41
Çatıdaki odunluk yandı

'da iki katlı binanın çatı katında ki odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, Yeşilyurt Mahallesi 21186 Sokakta bulunan 'e ait binanın çatı katında çıktı. Çatı katında bulunan odunlukta ilk belirlemelere göre öğrenilemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak binanın diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında odun ve eski eşyaların yandığı herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.


Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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