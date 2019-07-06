Son Dakika! Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı
Son Dakika! İstanbul Çatalca'da piknikten dönen işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12'si ağır 23 kişi yaralandı.
İstanbul Çatalca'da pikniten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 12'si ağır 23 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar başta Çatalca Devlet Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi.
Kaynak: DHA
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