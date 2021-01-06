Çarşamba günü dizileri - Güncel Çarşamba dizileri

Çarşamba günü ekranda olan diziler reyting rekabeti içerisinde büyük mücadele veriyor. Diziseverler kendi takip ettikleri dizileri tercih ederek o günün kazananını belirlemiş oluyorlar. Peki, Çarşamba günü hangi diziler var? İşte her hafta ekranda olan güncel çarşamba dizileri…

Çarşamba günleri birçok kanalda farklı içeriğe sahip diziler takipçileriyle buluşmaya devam ediyor. Farklı kanallarda ekranda olan projeler aynı zamanda reyting rekabetini de artırmış oluyor. Peki, hangi kanalda, hangi dizi var?

ÇARŞAMBA GÜNÜ DİZİLERİ

Çarşamba günü ekranda olan diziler şöyle;

TRT1: BENİM ADIM MELEK

KANAL D: SADAKATSİZ

TV8: DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

ATV: KURULUŞ OSMAN

FOX: ZÜMRÜDÜANKA

KANAL 7: EMANET

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ HAKKINDA

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Benim Adım Melek dizisi oyuncuları, konusu ve karakterleri

SADAKATSİZ DİZİSİ HAKKINDA

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır... Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Sadakatsiz dizisi oyuncuları, konusu ve karakterleri

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ HAKKINDA

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlandı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncuları, konusu ve karakterleri

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ HAKKINDA

İktidar ve cihan devleti olma mücadelesi ile Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan Kuruluş Osman dizisinde başrole Burak Özçivit hayat veriyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde lan Kuruluş Osman da Çarşamba günleri ekrana geliyor.

Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve karakterleri

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ HAKKINDA

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı, "Zümrüdüanka", imkansız bir aşkın duygu yüklü hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.Çekimleri Kapadokya'nın masalsı dünyasında yapılan "Zümrüdüanka" başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici temposuyla dikkat çekiyor.

Zümrüdüanka oyuncuları kimler? İşte Zümrüdüanka oyuncu kadrosu ve konusu

EMANET DİZİSİ HAKKINDDA

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

SADAKATSİZ KONUSU

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanıyor. Sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor. Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.