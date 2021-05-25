Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi
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Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi

Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi
Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Haberler | Güncel

IĞDIR'da cipin çarptığı üç tekerlekli motosikletin sürücüsü Asim Karaduman (45) yaralandı.

IĞDIR'da cipin çarptığı üç tekerlekli motosikletin sürücüsü Asim Karaduman (45) yaralandı. Karaduman yerde acı içerisinde ambulans beklerken, cip sürücüsünün aracının kırılan tamponuyla ilgilendiği görüldü.

Bağlık Mahallesi Seçkin Sokak'ta bugün saat 10.30 sıralarında, Servet S. yönetimindeki 06 CHB 739 cip, işe giden su tesisatçısı evli ve 1 çocuk babası Asim Karaduman'ın (35) kullandığı 76 AAC 555 plakalı üç tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada, Karaduman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asim Karaduman yerde acı içinde ambulansın gelmesini beklerken, bu sırada cipin sürücüsü Servet S. ise kırılan tamponu ile uğraştı. Asim Karaduman, gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.


Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi
Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi
Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz

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Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi - Haberler
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