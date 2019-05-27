Çarpışma'nın Yıldız Karakteri Veli Cevher'den Veda Paylaşımı
2 bölüm sonra ekranlara veda edecek olan Çarpışma'nın başrol oyuncusu Onur Saylak'tan veda paylaşımı geldi. Saylak, Elçin Sangu ve Kıvanç Tatlıtuğ ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Show TV'nin Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz paylaştığı Çarpışma, 24'üncü bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor.
"ÇOK İYİYDİK BE!"
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın final bölümü çekimleri tamamlandı. Dizide Veli karakterini canlandıran Onur Saylak ise sosyal medya hesabından bir set fotoğrafını paylaştı. Saylak, Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu ile pozunu "Çok iyiydik be…" notuyla veda paylaşımını yaptı.
YORUMLAR (4)
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O dizi veli ile guzeldiCevap Yaz Yayından Kaldır
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gerçekten harika bir diziydi. Keşke bitmese ama tadında kalacakCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kesinlikle çok iyiydiniz. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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BEN BELGESELCİYİMCevap Yaz Yayından Kaldır
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