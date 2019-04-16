Çarpışma'nın Çetin Komiseri Diziye Veda Ediyor!

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu ve Onur Saylak'ın başrollerinde oynadığı sevilen dizi Çarpışma'nın yeni bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Show TV'nin Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisinde 'Çetin' karakterine hayat veren Beran Kotan çarpıcı bir sahneyle projeye veda edecek.

DUYGUSAL SAHNEYLE DİZİDEN AYRILACAK

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ı buluşturan 'Çarpışma' dizisine, geçen hafta usta oyuncu Mustafa Uğurlu veda etmişti. Yaşanan ayrılıklara önümüzdeki bölümde bir yenisi daha eklenecek ve dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan Beran Kotan ekibe veda edecek. Dizide canlandırdığı Çetin komiser rolüyle dikkatleri üzerine çeken ve yeni teklifler alan Kotan'ın, oldukça duygusal bir sahneyle diziden ayrılacağı öğrenildi.