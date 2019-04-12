Çarpışma'da Beklenmeyen Ayrılık! Selim Canına Kıyarak Diziye Veda Etti

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Çarpışma'da izleyennleri şoke eden bir ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz akşam 17'inci bölümüyle ekrana gelen Çarpışma'da dizisinde usta oyuncunun kadrodan Selim karakterini canlandıran Mustafa Uğurlu'nun kadrodan ayrıldığı ortaya çıktı.

BEKLENMEYEN AYRILIK

Show TV ekranlarında geçirdiği ilk sezonuyla izleyicileri tarafından büyük beğeni toplayan Çarpışma dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı dizinin yayınlanan son bölümünde beklenmeyen bir ayrılık meydana geldi.

KENDİ CANINA KIYDI

Dizide usta oyuncu Mustafa Uğurlu'nun canlandırdığı Selim karakteri, Cansız'ın kızı Cemre'yi öldürmekle tehdit etmesi nedeniyle kendi canına kıydı. Çarpışma'daki Selim'in ölüm sahnesi dizinin hayranlarını şoke etti. Selim rolündeki Mustafa Uğurlu da Çarpışma'ya 17. bölümde veda etmiş oldu.