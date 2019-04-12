Çarpışma'da Beklenmeyen Ayrılık! Selim Canına Kıyarak Diziye Veda Etti
Sevilen dizi Çarpışma'nın son yayınlanan bölümünde beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Selim karakteri kendi canına kıyarak diziye veda etti.
Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Çarpışma'da izleyennleri şoke eden bir ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz akşam 17'inci bölümüyle ekrana gelen Çarpışma'da dizisinde usta oyuncunun kadrodan Selim karakterini canlandıran Mustafa Uğurlu'nun kadrodan ayrıldığı ortaya çıktı.
BEKLENMEYEN AYRILIK
Show TV ekranlarında geçirdiği ilk sezonuyla izleyicileri tarafından büyük beğeni toplayan Çarpışma dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı dizinin yayınlanan son bölümünde beklenmeyen bir ayrılık meydana geldi.
KENDİ CANINA KIYDI
Dizide usta oyuncu Mustafa Uğurlu'nun canlandırdığı Selim karakteri, Cansız'ın kızı Cemre'yi öldürmekle tehdit etmesi nedeniyle kendi canına kıydı. Çarpışma'daki Selim'in ölüm sahnesi dizinin hayranlarını şoke etti. Selim rolündeki Mustafa Uğurlu da Çarpışma'ya 17. bölümde veda etmiş oldu.
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Buda hicbir dizide dikis tutturamiyor. Figüran oldu. Bu arada ben hic izlemedim. Cok sevilen derken beni katmayin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu tür dizileri sevmiyorum izlemiyorum ama Mustafa Uğurlunun çok kaliteli bir sanatçı olduğunu biliyorumCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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İmanlı gittiyse hak rahmet eylesin..Amin,,ama imanlı gideceğini hiç sanmıyorum.Cevap Yaz 2 7 Yayından KaldırBY-KUŞ: Haberi okumadan yorum yapmışsın6 2 Yayından Kaldır
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Gerçekten kaliteli bir dizi, hikayesi senaryosu oıyuncuları çok çok güzel ama nedense izlenmiyor nedense reytingleri bekleneni vermiyor ve anlamış değilim niçin böyle?. . Türk dizi tarihine bakarsan kendi adıma konuşayım, EZEL, DELİ YÜREK, POYRAZ KARAYEL gibi diziler benim için tekti geçilmezdi, çarpışma da bunlardan biri aslında ama perde arkasında mutlaka başka dolaplar dönüyor yoksa böyle bir dizi asla reytinglerin aşağısında kalamaz kalmamalı. .Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır