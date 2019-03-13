Çarpışma, Cumhurbaşkanı Özel Programı Nedeniyle Bu Hafta Yayınlanmayacak

Show TV'de ekranlara gelen Çarpışma dizisinin bu hafta yayınlanması beklenen 14'üncü bölümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel programı nedeniyle haftaya ertelendi.

YENİ BÖLÜMÜ BU HAFTA EKRANA GELMEYECEK

Show TV'de bu sezona damga vurması beklenen Çarpışma dizisi, tam olarak isteneni verememiş ancak son bölümlerde izlenme oranlarında büyük bir başarı yakalamıştı. Sevilen dizinin yeni bölümü, bu hafta özel bir nedenden dolayı yayınlanmayacak.

CUMHURBAŞKANININ ÖZEL PROGRAMI YAYINLANACAK

Çarpışma dizisinin 14'üncü bölümü, 14 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan Cumhurbaşkanı Özel programı nedeniyle 21 Mart Perşembe gününe ertelendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın özel programı,Perşembe akşamı saat 21.00'de Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV'de ekranlara gelecek.