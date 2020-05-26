Captain Tsubasa: Rise of New Champions Çıkış Tarihi Duyuruldu
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Captain Tsubasa: Rise of New Champions Çıkış Tarihi Duyuruldu

Captain Tsubasa: Rise of New Champions çıkış tarihi bugün yapılan açıklama ile resmiyete kavuştu. Oyunun dünya genelinde 28 Ağustos 2020 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4 ve Switch için satışa sunulacağını duyuruldu.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Çıkış Tarihi Duyuruldu
26.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:50

Captain Tsubasa: Rise of New Champions çıkış tarihi bugün yapılan açıklama ile resmiyete kavuştu. Oyunun dünya genelinde 28 Ağustos 2020 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4 ve Switch için satışa sunulacağını duyuruldu.

Popüler manga ve anime serilerine dayandırılarak geliştirilmekte olan Captain Tsubasa: Rise of New Champions oyununda, aşina olduğumuz animasyon tarzı görsellik geliştirilmiş efektler ile bizlere sunacak. Öze sadık kalınarak son derece hızlı bir oynanışın korunacağı oyunda, her şey gerçek zamanlı olacak. Ayrıca her bir karakterin oynayış stili de detaylı olarak hazırlanıyormuş. Kontrollerin son derece kolay olacağı ve kendi karakterinizi de yaratabileceğiniz hikaye modunun yanı sıra, Versus ve Online Versus modları da bulunacak.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Çıkış Tarihi Nedir?

Captain Tsubasa: Rise of New Champions oyununu ön-sipariş ile satın almanız durumunda, Open Sky Uniform Set, Hawk Uniform Set, Tsubassa's Challenge Ball to Wakabayashi, All-Japan Junior Youth Uniform, Meiwa FC Uniform, Shutetsu Uniform ve iki gol performansı hediyeniz olacak.

Bandai Namco Entertainment ve Tamsoft, oyunun özel sürümlerinin de duyurusunu yaptılar. Standart sürümün dışında, Deluxe Edition, Collector's Edition, Champions Edition ve Legends Edition olmak üzere dört özel sürüm satışa sunulacak. Deluxe Edition içeriğinde ana oyuna ek olarak V-Jump Collaboration üniforma seti, dokuz karakterin bulunacağı Character Pass ve New Champions üniforma setinin olacağı Season Pass Bonus bulunacak.

Collector's Edition içeriğinde, Deluxe Edition içeriğine ek olarak oyunun metal kutulu versiyonu, Tsubasa Ozora aksiyon figürü, Tsubas, Mitsugi, Matsuyama ve Hyuga kartları, sanat bordası ve işlemeli rozetler bulunacak.

Champions Edition içeriğinde, Tsubasa Ozora aksiyon figürü hariç Collector's Edition ve Deluxe Edition içeriklerinin tamamının yanı sıra ekstradan futbol forması bulunuyor.

Son olarak Legends Edition ise yukarıda gördüklerinizin tamamına ek olarak özelleştirilmiş langırt masasına sahip olabileceksiniz.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions tarih duyurusunu özel olarak yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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