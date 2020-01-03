: THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı

03.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 00:13

Türk Hava Yolları'nın (THY), Cape Town-İstanbul seferini yapan uçağında kalkıştan bir süre sonra teknik arıza meydana geldi. Uçak Johannesburg Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

"UÇAK GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İNİŞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TK 45 sefer sayılı Cape Town – İstanbul uçuşunu icra eden TC-JNI kuyruk tescilli, Airbus A333 tipi uçağımızda kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana gelmiştir. ?Uçuş güvenliğini daima ön planda tutan ekibimiz, gerekli teknik incelemeler için uçağın Johannesburg Havalimanı'na yönelmesine karar vermiştir. A333 tipi uçağımız, uygun iniş ağırlığına ulaştığında Johannesburg Havalimanı'na güvenli şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Uçağımızın teknik durumu incelenmektedir" ifadelerini kullandı.

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