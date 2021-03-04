Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı

04.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:34
Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bahçe çapalarken ayağını çapa bıçağına kaptıran Baran Alp Turan (20) hastanede tedaviye alındı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bahçe çapalarken ayağını çapa bıçağına kaptıran Baran Alp Turan (20) hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Alaplı'ya bağlı Musabeyli köyünde meydana geldi. Patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile bahçeyi çapalayan Baran Alp Turan, ayağını, aracın çapa bıçaklarına kaptırdı. Sağ ayağından ağır şekilde yaralanan genci görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekibi Baran Alp Turan'ın ayağını kurtardı. Alp Turan, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alıp hastaneye gelen Turan'ın annesi gözyaşlarına boğuldu.


Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Kenan Doğulu Demet Özdemir Sedat Kapurtu
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çapa yaparken ayağını tarım aracına kaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 17:34:30. #1.15#
title