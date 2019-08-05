Cansu Dere, TV8 krizi hakkında ilk kez konuştu!

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda kanalında yeni bir dizi yayınlayacaklarını duyurmuş ve başrol için Cansu Dere ile anlaştığını söylemişti. Ancak proje için apar topar iptal kararı verilmişti. Cansu Dere, konu hakkında ilk kez konuşarak Fox TV iddialarına da yanıt verdi.

"SENARYO VE PROJELERİ DEĞERLENDİRİYORUM"

İstanbul Bebek'te bir güzellik merkezinin çıkışında görüntülenen Cansu Dere, Tv8 konusuna açıklık getirdi. Dere, konunun kendisiyle alakalı olmadığını belirterek "Bizim işimiz senaryo onun için senaryo ile alakalı bir sıkıntı oldu. Neticesinde proje iptal oldu, ben de diğer senaryo ve projeleri değerlendiriyorum" ifadelerine yer verdi.

"DOĞRU BİR HABER DEĞİL"

Ayrıca Fox TV'de Engin Altan Düzyatan'ın da rol alacağı yeni bir dizi ile anlaştığı iddia edilen Cansu Dere, "Doğru bir haber değil." diyerek bu iddiayı da çürüttü.