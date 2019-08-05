Cansu Dere, TV8 krizi hakkında ilk kez konuştu!
Yeni sezonda TV8'de Med Yapım imzalı dizide rol almaktan son anda vazgeçen Cansu Dere, sözleşmesinin neden fesh ettiğini ilk kez açıkladı. Dere, "Senaryoyla alakalı bir sıkıntı oldu." ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda kanalında yeni bir dizi yayınlayacaklarını duyurmuş ve başrol için Cansu Dere ile anlaştığını söylemişti. Ancak proje için apar topar iptal kararı verilmişti. Cansu Dere, konu hakkında ilk kez konuşarak Fox TV iddialarına da yanıt verdi.
"SENARYO VE PROJELERİ DEĞERLENDİRİYORUM"
İstanbul Bebek'te bir güzellik merkezinin çıkışında görüntülenen Cansu Dere, Tv8 konusuna açıklık getirdi. Dere, konunun kendisiyle alakalı olmadığını belirterek "Bizim işimiz senaryo onun için senaryo ile alakalı bir sıkıntı oldu. Neticesinde proje iptal oldu, ben de diğer senaryo ve projeleri değerlendiriyorum" ifadelerine yer verdi.
"DOĞRU BİR HABER DEĞİL"
Ayrıca Fox TV'de Engin Altan Düzyatan'ın da rol alacağı yeni bir dizi ile anlaştığı iddia edilen Cansu Dere, "Doğru bir haber değil." diyerek bu iddiayı da çürüttü.
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tam bir eysanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu cansu çok itici oyunculuk yok tip yok sempati yok kibir çok figüran bile olmazCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Dümbük sensin akıllı ol aklın alırım1 1 Yayından Kaldır
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Kapa çeneni dümbük.Sana soranmı oldu gevşek.2 Yayından Kaldır