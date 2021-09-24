Cansız bedeni ormanda ağaca asılı halde bulunan 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde esrarengiz çanta detayı
Evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem basan 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda bir ağaca asılı halde bulundu. Yurtseven'in "Mavi Balina" oyunu nedeniyle öldüğüne dair iddialara yanıt veren dayısı Ali Kaya, "Henüz araştırma sonuçları elimize geçmedi. Elimizde öyle bir kanıt yok. Evdeyken oyun oynama gibi bir durumu yoktu" ifadelerini kullandı. Kaya, emniyetin Yurtseven'in yanında bulunan çantaya da el koyduğunu ve içindekilerinin araştırılacağını söyledi.
İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Kartal'da yaşayan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Ekipler Arda Yurtseven'i bulmak için düğmeye bastı. Kayıp gencin cep telefonu sinyalinin, Aydos Ormanı'ndan geldiği anlaşıldı. Bunun üzerine ormanlık alanda çalışma başlatıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.
Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cansız bedeni bir ağaçta asılı halde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Talihsiz gencin ölümünün ardından; Mavi Balina oyunu oynadığına dair iddialar ortaya atıldı. Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya ise Mavi Balina iddiaları üzerine Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.
Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya, "Sosyal medyada öyle söyleniyor biz de oradan duyuyoruz. Henüz araştırma sonuçları elimize geçmedi. Elimizde öyle bir kanıt yok. Evdeyken oyun oynama gibi bir durumu yoktu. Öyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Arda Yurtseven'in amcası Kaya, "Cinayet şüpheniz var mı" sorusuna da 'Hayır yok' yanıtı verdi. Kaya, "Evden ayrılmadan önce ailesine bir not bırak mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:
Emniyet, yanındaki çantasına el koydu. Çantanın içindekiler araştırılacak. Bir not var mı yok mu bilemiyoruz.
Kaya, ayrıca talihsiz gencin son dönemlerde oldukça durgun olduğunu da sözlerine ekledi.
Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.
50. günün sonunda da kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor. Oyunun adıyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da zaman zaman balinaların açıklanamaz şekilde karaya vurup intihar eden hayvanlar olması.
Oyunun hızla yayılmış olmasında sosyal medya önemli rol oynuyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor. Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna dahil etmeye çalışıyor. Bu oyun, Rusya'da ilk kez araştırmacı bir gazetecinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunun intiharının ardından yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı. Rusya'da 2016 yılında Nisan ve Kasım ayları arasında 130'dan fazla çocuk intihar etti.