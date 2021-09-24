Cansız bedeni ormanda ağaca asılı halde bulunan 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde esrarengiz çanta detayı

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Kartal'da yaşayan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Ekipler Arda Yurtseven'i bulmak için düğmeye bastı. Kayıp gencin cep telefonu sinyalinin, Aydos Ormanı'ndan geldiği anlaşıldı. Bunun üzerine ormanlık alanda çalışma başlatıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.

AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU

Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cansız bedeni bir ağaçta asılı halde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

MAVİ BALİNA İDDİASI

Talihsiz gencin ölümünün ardından; Mavi Balina oyunu oynadığına dair iddialar ortaya atıldı. Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya ise Mavi Balina iddiaları üzerine Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ELİMİZE GEÇMEDİ"

Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya, "Sosyal medyada öyle söyleniyor biz de oradan duyuyoruz. Henüz araştırma sonuçları elimize geçmedi. Elimizde öyle bir kanıt yok. Evdeyken oyun oynama gibi bir durumu yoktu. Öyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CİNAYET ŞÜPHESİ VAR MI?"

Arda Yurtseven'in amcası Kaya, "Cinayet şüpheniz var mı" sorusuna da 'Hayır yok' yanıtı verdi. Kaya, "Evden ayrılmadan önce ailesine bir not bırak mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

Emniyet, yanındaki çantasına el koydu. Çantanın içindekiler araştırılacak. Bir not var mı yok mu bilemiyoruz.

"ÇOK DURGUNDU"

Kaya, ayrıca talihsiz gencin son dönemlerde oldukça durgun olduğunu da sözlerine ekledi.

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.

50. günün sonunda da kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor. Oyunun adıyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da zaman zaman balinaların açıklanamaz şekilde karaya vurup intihar eden hayvanlar olması.

Oyunun hızla yayılmış olmasında sosyal medya önemli rol oynuyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor. Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna dahil etmeye çalışıyor. Bu oyun, Rusya'da ilk kez araştırmacı bir gazetecinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunun intiharının ardından yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı. Rusya'da 2016 yılında Nisan ve Kasım ayları arasında 130'dan fazla çocuk intihar etti.

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