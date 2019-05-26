Cannes'da 'porno film' polemiği: Seyirciler salonu terk etti

Cannes'da 'porno film' polemiği: Seyirciler salonu terk etti

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan Abdellatif Kechiche'in son filmi "Mektoub, my love : Intermezzo" cinsel içerikli görüntülerinden dolayı tartışmaya yol açtı. Gösterimi 23 Mayıs'ta yapılan 3.5 saatlik filmi 'porno' olarak nitelendiren seyircilerin bir bölümü salonu terk etti.

Cannes'da 'porno film' polemiği: Seyirciler salonu terk etti

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan Abdellatif Kechiche'in son filmi "Mektoub, my love : Intermezzo" cinsel içerikli görüntülerinden dolayı tartışmaya yol açtı.

Gösterimi 23 Mayıs'ta yapılan 3.5 saatlik filmi 'porno' olarak nitelendiren seyircilerin bir bölümü salonu terk etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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