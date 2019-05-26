Cannes'da 'porno film' polemiği: Seyirciler salonu terk etti
Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan Abdellatif Kechiche'in son filmi "Mektoub, my love : Intermezzo" cinsel içerikli görüntülerinden dolayı tartışmaya yol açtı. Gösterimi 23 Mayıs'ta yapılan 3.5 saatlik filmi 'porno' olarak nitelendiren seyircilerin bir bölümü salonu terk etti.
Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan Abdellatif Kechiche'in son filmi "Mektoub, my love : Intermezzo" cinsel içerikli görüntülerinden dolayı tartışmaya yol açtı.
Gösterimi 23 Mayıs'ta yapılan 3.5 saatlik filmi 'porno' olarak nitelendiren seyircilerin bir bölümü salonu terk etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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