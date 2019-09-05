Canlı yayında şoke eden yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik

Canlı yayında şoke eden yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik

Canlı yayına bağlanarak yaklaşık 15 gündür kendisinden haber alınmayan 4 çocuk annesi Ayşe Altundaş'la yasak aşk yaşadığını itiraf eden Mehmet isimli kişi, "Kaybolduğu sabah ormanlık alanda ilişkiye girdik" dedi.

05.09.2019 11:23
Canlı yayında şoke eden yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik

ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı programında 18 Temmuz'da kaybolan Ayşe Altundaş'ı arama çalışmaları devam ederken canlı yayına katılan "Mehmet" isimli kişinin açıklamaları dehşete düşürdü.

SABAH ERKEN SAATLERDE EVDEN AYRILDI

Eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Altundaş, 18 Temmuz sabahı kızı Fadime Altundaş ile birlikte yaşadığı evden çok erken saatlerde ayrıldı. O tarihten beri kendisinden haber alınamayan talihsiz kadın için kızı, Müge Anlı'nın programına başvurdu.

"ORMANDA İLİŞKİYE GİRDİK"

Konunun üzerine yoğunlaşan Müge Anlı ve ekibi, Ayşe Altundaş'ın yasak aşk yaşadığı Mehmet isimli kişiyi canlı yayına aldı. Programa telefonla bağlanan kişi, "Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5.30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. Oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım, bana 'İşe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor' dedi. Bende onu aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013'ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu" şeklindeki açıklamalarıyla herkesi şoke etti.

KIZININ DA HABERİ VARMIŞ

Kayıp kadının kızı Fadime Altundaş da annesinin yasak ilişkisinden haberdar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Annemin, Mehmet beyle 5 sene önce bir ilişkisi olmuş. Ben de 1,5 sene önce öğrendim. Mehmet beyde evli ve 5 çocuğu var. Ama şuan ayrı olduklarını söylemişlerdi bana. Annem uzak bir yere gittiği zaman Mehmet beyden yardım alıyordu."

Canlı yayında şoke eden yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik
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YORUMLAR (73)

  • SERDAR:
    kadının tipe bakın, normal görünmüyor . . aklı hafif besbelli. . bu tipler kim çağırsa hemen giderler. çocukluğunda menenjit geçirmiş bir boşnak kız vardı bizim mahallede. saf bişey. bir gün inşaatta aynı anda 8 erkekle gördük onu. şok olduk. hayır demeyi bilmiyor. kızmadık tabii. akıl hafif olunca işte böyle. üzücü bi durum
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  • AHLAKSIZ:
    Kendiniz namussuzluk yapıp namuslu eş istersiniz.toplumun yüz karaları.midemiz bulandı artık sizin gibilerden
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  • AYLA:
    NAMAZ KILMIŞ SONRA GİDİP ORMANLIK ALANDA ZİNA YAPMIŞ. İŞTE NOLDU ŞİMDİ NAMAZ KILDI DİYE OLAY NÖTR MÜ OLDU . YA ALLAH AŞKINA ANLAYIN ARTIK İŞ HACCA GİDİP NAMAZ KILMAKLA OLMUYOR
    Cevap Yaz 60 9 Yayından Kaldır
  • OSMAN KARTAL:
    allahı ahlaksızlığı alet etmeyin, topluma gelince çüş deyip semer takın. yüzlerike tükürün, ama yağmur yağdı derler
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  • ANGARALI:
    boşanın la herkes boşansın. . . . . ortalık kaynasın. . . . bu avradlar akıllanmaz ahir zamandayız
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