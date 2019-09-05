Canlı yayında şoke eden yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik

05.09.2019 11:23

ATV ekranlarında canlı yayınlanan Müge Anlı programında 18 Temmuz'da kaybolan Ayşe Altundaş'ı arama çalışmaları devam ederken canlı yayına katılan "Mehmet" isimli kişinin açıklamaları dehşete düşürdü.

SABAH ERKEN SAATLERDE EVDEN AYRILDI

Eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Altundaş, 18 Temmuz sabahı kızı Fadime Altundaş ile birlikte yaşadığı evden çok erken saatlerde ayrıldı. O tarihten beri kendisinden haber alınamayan talihsiz kadın için kızı, Müge Anlı'nın programına başvurdu.

"ORMANDA İLİŞKİYE GİRDİK"

Konunun üzerine yoğunlaşan Müge Anlı ve ekibi, Ayşe Altundaş'ın yasak aşk yaşadığı Mehmet isimli kişiyi canlı yayına aldı. Programa telefonla bağlanan kişi, "Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5.30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. Oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım, bana 'İşe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor' dedi. Bende onu aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013'ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu" şeklindeki açıklamalarıyla herkesi şoke etti.

KIZININ DA HABERİ VARMIŞ

Kayıp kadının kızı Fadime Altundaş da annesinin yasak ilişkisinden haberdar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Annemin, Mehmet beyle 5 sene önce bir ilişkisi olmuş. Ben de 1,5 sene önce öğrendim. Mehmet beyde evli ve 5 çocuğu var. Ama şuan ayrı olduklarını söylemişlerdi bana. Annem uzak bir yere gittiği zaman Mehmet beyden yardım alıyordu."