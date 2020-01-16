: Canlı yayında rahatsızlanan Bakan Süleyman Soylu ameliyat oldu

16.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 22:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İdlib Yardım Kampanyası basın tanıtım toplantısı sırasında rahatsızlanan ve burun kanaması sorunu yaşayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ameliyat oldu.

KILCAL DAMARLARI YAKILDI

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burun ameliyatı oldu. Katıldığı bir toplantıdaki canlı yayında burun kanaması sorunu yaşayan Soylu'nun kılcal damarlarının yakıldığı öğrenildi.

BAKAN 2 GÜNDÜR DİNLENİYOR

Bakan Soylu 13 Ocak Pazartesi günü İdlib'e yardım amacıyla düzenlenen "İdlib'in Yayındayız" kampanyasının tanıtım töreninde açıklama yaparken burnu kanamıştı. Soylu, salı günü Ankara'da özel bir hastaneye giderek tetkik yaptırdı. Çıkan sonuca göre konulan teşhisle kanamaya neden olan kılcal damarlar yakıldı. Bakan Soylu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iki gündür dinleniyor.

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