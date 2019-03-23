Canlı Yayında Olduğunu Fark Etmeyen Muhabirin Yaptıkları Herkesi Şaşırttı

Canlı Yayında Olduğunu Fark Etmeyen Muhabirin Yaptıkları Herkesi Şaşırttı

Amerikan MSNBC televizyonunun canlı yayınında muhabir kayıtta olduklarının farkına varmayınca yaptıklarıyla ülke gündemine oturdu.

Amerikan MSNBC televizyonunun canlı yayınında yaşananlar izleyenleri hayrete düşürdü. Program sunucusu güncel yorumların ardından Suriye'de bulunan muhabirine bağlanmak için harekete geçtiğinde olanlar oldu.

Tam da o anda Suriye'deki muhabir kaydın kendisine geçtiğinden habersiz doğal davranıyordu.

KAYITTA OLDUĞUNU FARK ETMEDİ

Suriye'nin doğusunda bölgedeki son gelişmeleri rapor etmek için bekleyen muhabir önce sağ aline tükürüp elini saçlarına sürüyor, ardından da sol eline tükürüp aynı işlemi yapıyor. Durumun farkına varan program sunucusu ise sağlıklı bir bağlantı yapılamadığını söyleyip ana stüdyoya dönüyor.

İşte muhabirin o anları...

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