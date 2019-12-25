Canlı yayında konuşan Ahmet Davutoğlu'nu gıcık tuttu, konuşmakta zorlandı
Yurt genelinde salgın yaşanan grip rahatsızlığı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu da vurdu. Canlı yayında Başkanlık Kurulu'nu açıkladığı sırada talihsiz bir an yaşayan Davutoğlu, gıcık tutmasıyla konuşmakta zorlandı. Davutoğlu'nun zor anları kameralara yansıdı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni kurduğu Gelecek Partisi'nin Başkanlık Kurulu'nu canlı yayında açıkladı. Bir anda zor anlar yaşayan Davutoğlu, konuşmakta güçlük çekti.
CANLI YAYINDA TALİHSİZ AN
Davutoğlu, konuşmasında art arda öksürdü. Ardından su içen Gelecek Partisi Genel Başkanı sesi kısılmış bir şekilde bir haftadır grip hastalığını atlatamadığını belirtti.
SALGIN DAVUTOĞLU'NU DA BULDU
İstanbul'da son günlerde yaşanan grip salgını, hastanelerin acil servislerinde yığılmalara sebep oldu. Salgının sebebinin mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı olduğu belirtildi. Bir acil tıp uzmanı, "Ben de hastayım, bütün sağlık personeli hasta" açıklamasını yapmıştı. Salgının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu da bulduğu görüldü.
GELECEK PARTİSİ'NİN A TAKIMI
Geçtiğimiz günlerde yeni partisini açıklayan ve genel başkan seçilen Ahmet Davutoğlu, A takımını açıkladı.
Davutoğlu'nun partisinin yöneticileri şöyle oldu:
Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü: Selim Temurci
Teşkilat Başkanı: Nedim Yamalı
Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ
Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir
İletişim Başkanı: Neslihan Çevik
Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım
Sosyal Politikalar Başkanı: Feramuz Üstün
Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Etyen Mahçupyan
İnsan Hakları Başkanı: Vahdettin İnce
Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema İlkin
Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer
Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel
İdari ve Mali İşler Başkanı: Abdullah Başçı
Genel Sekreter: Şenol Gürşan