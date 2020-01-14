: Farklı partilerde görev alan 5 belediye başkanı, AK Parti'ye geçiş yaptı

14.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:40

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından bir sürprizi kamuoyu ile paylaştı. Farklı partilerde görev alan 5 belediye başkanı, AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Erdoğan bizzat taktı.

AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

DENİZ BAYKAL'A TEŞEKKÜR

Konuşmasının başında CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a teşekkür eden Erdoğan, "CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a da Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim" dedi.

HAFTER'E SERT SÖZLER

Libya'da Türkiye ve Rusya arabulucuğu ile aranan ateşkesi darbeci general Hafter'in masadan kalkarak bozmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafter masada yalan darbesi yaptı" ifadelerini kullandı.

5 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'DE

AK Parti adına günün sürprizi ise Erdoğan'ın konuşmasının ardından geldi. Erdoğan konuşmasının sonunda "AK Parti'ye katılmak isteyen belediye başkanlarımız var" dedi. Toplantıda AK Parti'ye katılım töreni gerçekleşti ve 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Erdoğan bu isimlere rozetlerini bizzat taktı.

İşte AK Parti'ye katılan belediye başkanları:

1- İYİ Parti'den Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa Hilmi

2- Saadet Partisi'nden Osmaniye'nin Hasanbey İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu

3- CHP'den Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Belediye Başkanı Doğan Öztürk

4- (Bağımsız) Elazığ Keban İlçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı

5- (Bağımsız) Erzurum'un Olur ilçesi Sıddık Demircan

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