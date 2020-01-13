Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi
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Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayın esnasında burnunun kanamasının ardından açıklama yapan doktorlar, Soylu'nun kılcal damardaki çatlak nedeniyle rahatsızlandığını bildirdi. Bakan Soylu'nun sağlık durumu iyi.

13.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:09
Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi

İçişleri Bakanı 'nun kılcal damardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yardım Kampanyası basın tanıtım toplantısında konuşma yaparken rahatsızlandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Burnu kanayan Bakan Soylu'ya anında müdahale edildi, canlı yayın sonlandırıldı. Soylu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sevenlerine kısa süreli panik yaşattı. Ancak Soylu'nun sağlık durumu iyi.

BURNUNUN KANAMA SEBEBİ

Hemen kontrole alınan Süleyman Soylu'nun burnundaki kılcal damarda bir çatlak nedeniyle anlık kanama geçirdiği önemli bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.


Haber Videosu

: Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi
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