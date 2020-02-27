: Canlı yayında Bakan Soylu'ya açıkça soruldu: Vatandaş çok rahatsız, ne yapılacak?

27.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği Editör Masası programına konuk oldu. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Soylu, ajans çalışanının yönlendirdiği çakar ve koruma sorularına yanıt verdi.

Soylu'ya "Vatandaş, çakardan ve korumadan yılmış ve bezmiş durumda. Tabii ki burası Hollanda değil, size 'Bisikletle işe gidin gelin' demiyoruz ama mesela bir iş adamının koruması olmasın" şeklindeki eleştirileri yöneltti.

"İLLA POLİS İSTİYORLAR"

Soylu, "İstiyorsa olsun. Biz onun da önünü açtık. Özel güvenliklere bu imkanı sağladık. Hatta özel güvenliklere bu imkanı sağladık. Hatta şöyle bir şey vardı, özel güvenlikler koruma yapıyorlardı. Silahı gidip iş adamının konutunda bırakıyorlardı. Kardeşim hayır, '24 saat taşı' dedik ya. Onu da sağladım yani. Ama şöyle, 'İlla polis olacak' diyor" şeklinde konuştu.

Soylu, araçlarda yer alan çakarlar konusunda ise şunları söyledi:

"Epey azalttık. 21 bin araç çakar kullanıyordu şu anda 1440 araç çakar kullanıyor. Polis araçlarında bile bu konudaki inisiyatifi bir disiplin içerisine aldık."

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