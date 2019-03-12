Canlı Yayında Sinirler Gerildi! Ahmet Hakan'ın Zor Anları

CNN Türk'ün tartışma programı Tarafsız Bölge'de sinirler gerildi. Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı programda yaşanan gerginlik nedeniyle, programın konuğu Elfin Tataroğlu programı terk etti.

Yönetim uzmanı Elfin Tataroğlu ile Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin arasında sık tartışma yaşandı. Programın başlamasıyla başlayan sert tartışmada zaman zaman sinirler gerildi.

İKİLİ SIK SIK TARTIŞTI, SİNİRLER GERİLDİ

Programda kadın yürüyüşü ve ezana hakaret iddialarının gündeme gelmesi tartışmayı daha da alevlendirdi. İkili bir birine hakarete varan sözler sarf etti. Programın moderatörü Ahmet Hakan'ın araya girme çabaları da işe yaramadı ve reklam arası verildi.

Reklamın ardından Elfin Tataroğlu, canlı yayına dönmeyerek programdan ayrıldı.