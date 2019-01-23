Bir Şüpheli, "Canlı Bombayım Kendimi Patlatacağım" Diye Kendini İhbar Etti

Adana'da bir kişi ankesörlü telefonla polisi arayarak kendisini "Ben canlı bombayı kendimi patlatacağım" diye ihbar etti. Kısa sürede yakalanan zanlı basın mensuplarına, "O muhtar olduysa ben vali olurum" diye ilginç bir cevap verdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay, Seyhan İlçesi'nde bulunan Adana Merkez Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi otogar içerisinde bulunan ankesörlü telefon ile 155 polis imdat hattını aradı. Polisi aradıktan sonra, canlı bombayı kendimi patlatacağım diye kendisini ihbar etti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otogarda yapılan çalışmada ihbarı gerçekleştiren kişi yakalandı.

"O MUHTAR OLDUYSA BEN VALİ OLURUM"

Şahsın üzeri didik aranırken her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken ihbarın olumsuz olduğu anlaşıldı. Şahıs gözaltına alındı. Polis aracına bindirildiği sırada basın mensuplarının kendini neden canlı bomba olarak ihbar ettin sorusuna, "O muhtar olduysa vali ben olurum" diye cevap verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA