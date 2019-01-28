Canlandırdıkları Kahramanlarla Irak Sınırında Buluştular

Bir televizyon kanalında yayımlanan "Söz" dizisindeki asker karakterleri canlandıran oyuncular, Irak sınırında terör örgütüyle başarıyla mücadele eden Mehmetçik ile bir araya gelip, onların zorlu yaşamına tanıklık etti.

Irak sınırında kurulan üs bölgelerinde PKK'lı teröristlerin yurda geçişini engelleyen Mehmetçik, zorlu coğrafya ve kış şartlarına rağmen görevini başarıyla sürdürüyor.

Bir televizyon kanalında pazartesi akşamları ekrana gelen "Söz" dizisinde rol alan Nihat Altınkaya, Görkem Sevindik, Aytaç Şaşmaz ile dizinin yapım şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Murat, sınır hattının gece gündüz güvenliğini sağlayan Yüksekova ilçesindeki tabur, karakol ve üs bölgelerini ziyaret ederek, buradaki askerlerle bir araya geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda karşılanan dizi ekibi, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığından askeri helikopter ile Yeşiltaş Karakolu'na geçti.

Burada Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler tarafından karşılanan dizi ekibi, askerlerle buluştu.

Mehmetçik ile sohbet edip fotoğraf çeken sanatçılar, askerlerin bağlama eşliğinde söylediği türkülere eşlik etti.

Karakol içindeki şehitliği ziyaret eden ekip, ardından askeri araçlarla Dağlıca Taburu'na götürüldü.

Her gittikleri yerde Mehmetçik'in sevgi gösterisi ile karşılanan sanatçılar, burada da karakolu gezip komutanlardan bölge ve verdikleri mücadele hakkında bilgi aldı.

Taburdaki ziyaretini de tamamlayan dizi ekibi gecenin karanlığında askeri araçlarla bin 860 rakımlı Şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi'ne götürüldü.

Üs bölgesinde görevli komutanlar ve Mehmetçik tarafından karşılanan dizi ekibi, soğuk hava koşullarında giydikleri askeri kıyafetlerle üs bölgesini gezdi.

Mevzileri tek tek dolaşıp askerlere hem sohbet edip hem fotoğraf çeken sanatçılar, üs bölgesindeki teknoloji karşısında hayranlıklarını dile getirdi.

"Buraları canlı görmek inancımızı artırdı"

Dizi oyuncularından Nihat Altınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'ye gelmenin gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Üs bölgesine gelene kadar zorlu bir yolculuk geçirdiklerini anlatan Altınkaya, özellikle doğa ve iklim şartlarının çok zor olduğuna değindi.

Mehmetçik'in bölgede canı gönülden ve kahramanca bir mücadele verdiğini dile getiren Altınkaya, şöyle konuştu:

"Bunu canlı gördük. Biz de elimizden geldiği kadar bu kahraman askerlerimizi canlandırmaya çalışıyoruz ama ne yapsak onların bu zorluklarını ekrana taşıyamıyoruz. Gelip kendimiz görmek istedik. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Çok zor şartlarda mücadele ediyorlar. Kahraman askerlerimize başarılar diliyoruz. Hep onların yanındayız, onları seviyoruz."

Altınkaya, bölgenin çok dağlık bir alanda bulunduğuna işaret ederek, "Burada teknolojinin olmadığı düşünülebilir ama kesinlikle yerli ve milli teknolojinin en iyi şekilde kullanıldığı alanlardan birindeyiz. Buradaki şartları diziyle kıyasladığımızda ne bu şartları gösterebiliyoruz ne bu teknolojiyi. Gelip görüp ve bunu yaşamak gerekiyor. Bu teknolojiyi, bu sarp kayalıkları, bu güzel doğayı gördüğümüz için çok şanslıyız." ifadesini kullandı.

"Dizi kahramanları, gerçek kahramanlarla görüştü"

Görkem Sevindik de ziyaretlerinde askerlerin zorlu şartlarda nöbet tuttuklarına şahit olduklarını dile getirdi.

Sevindik, "Burada teknolojinin çok gelişmiş olduğunu gördük. ASELSAN buraya çok güzel bir üs kurmuş. Biz dizideki kahramanlar, gerçek kahramanlarla görüşmeye geldik. Onları yerlerinde ziyaret ettik. Bizim için çok güzel bir duygu oldu." diye konuştu.

Aytaç Şaşmaz da Mehmetçik ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Onların yüzünü biraz olsun güldürebildiysek ne mutlu bize. Onların yüzü gülünce bizim içimiz ısınıyor. Olağanüstü bir yer ve buraya gelmek bizim için büyük bir gurur. 'Söz' dizi ekibi olarak onlar için buradayız. Çünkü biz onları temsil etmeye çalışıyoruz. Tabii biz onları 'mış' gibi yapıyoruz, onlar gerçek hayatlarında bunları yaşıyorlar."

Mücahit Murat da Mehmetçik sayesinde rahat ve huzur içinde yaşadıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız iş itibarıyla kahraman Mehmetçik'imizin göstermiş olduğu mücadeleyi en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Burada olmaktan da onur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA