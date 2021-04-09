Çankaya Belediyesinden Ramazan dayanışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankaya Belediyesinden Ramazan dayanışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çankaya Belediyesinden Ramazan dayanışması

Çankaya Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor.

Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi

Çankaya Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor.

Çankaya Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle kuramadığı iftar çadırları yerine ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtımına başladı. Çankaya Belediyesi sosyal yardım envanterinde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan gıda kolilerinde temel gıda maddelerinin yanı sıra kolonya da bulunuyor.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İhtiyaç sahibi ailelere olduğu gibi salgın nedeniyle iş yeri kapanan, iş kaybına uğrayan esnafımızın bu yıl da yanında olacağız. Ayrıca Ramazan ayı boyunca servise tamamen kapalı olacak kafe ve restoranlarda çalışan vatandaşlarımıza da gıda kolisi desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte işinden olduklarını, ekonomik sıkıntı çektiklerini hepimiz biliyoruz. Herkes şunu bilsin ki Çankaya'da kimse yalnız değildir. Biz belediye olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ziya Selçuk Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Hande Erçel Burak Deniz Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Ümit Öztürk Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Medya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çankaya Belediyesinden Ramazan dayanışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:02:37. #1.14#
title