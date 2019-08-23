Canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamdır

23.08.2019 14:07

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut öfke kustu. Acılı kardeş, "Böyle karaktersizler, böyle şerefsizler ancak ve ancak idam ile yargılanır. Bunların hakkı idamdır. Ben biliyorum bunlar ne ceza alırsan alsın yarın bir gün af çıkar 3 sene, 5 sene 10 sene sonra çıkar bu adam" dedi.

KAZIM BULUT: BÖYLE ŞEREFSİZLER ANCAK İDAM İLE YARGILANIR

Yeğeni F.B.B.'nin Fedai Baran'a hiçbir zaman baba demediğini vurgulayan Kazım Bulut, "Böyle karaktersizler, böyle şerefsizler ancak ve ancak 'idam' ile yargılanır. Bunların hakkı idamdır. Ben biliyorum bunlar ne ceza alırsan alsın yarın bir gün af çıkar 3 sene, 5 sene 10 sene sonra çıkar bu adam. Dışarıda tekrar içimizde olacak bunlar. Çocuğu ne zaman isterse görüyordu. Zaten devlet buna belirli günler veriyor. Senede istese 5 defa görüyordu. Sonra istemiyor ki adamda babalık duygusu yok. Çocuk hiçbir zaman ona baba demez zaten. Allah'ım kimseye bu acıları yaşatmasın. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Yani tek isteğim devlet büyüklerimizden idam. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin. Aramızda yaşamasınlar" şeklinde konuştu.

EMİNE BULUT'UN BABASINI DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Ablasını öldürdükten sonra babasını da arayıp ölümle tehdit ettiğini belirten Kazım Bulut, "Edindiğim bilgiye göre olay günü kız kardeşimi arıyor çocuğunu görmek istediğini söylüyor. Ablam çocuğunu göstermek için oturuyorlar bir yerde muhabbet ediyorlar. Sonra bu orada tartışıyor. Ablama ters-düz konuşmaya başlıyor. Sonra ablam çocuğunu alıyor babamı arıyor. Babama diyor ki 'dolmuşa bindireceğim F.B.B.'yi yoldan al' diyor. Bunlar dolmuşa binerken tartışıyorlar. Dolmuşçular orada araya giriyor. 'Ne oluyor' diye. Ablam diyor ki 'Tamam sıkıntı yok. Problem yok çocuğum korkuyor çocuğumun yanında tartışmayın' diyor. F.B.B.'nin yanında tartışmamaları için bu kolundan tutuyor iniyor aşağı. F.B.B.'nin psikolojisi bozulmasın diye. Orada gel konuşalım diye çekiyor. Çektikten sonra kimse de müdahale etmiyor. Zaten 4-5 aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde devamlı ekmek bıçağı ile geziyormuş. Her oturduğuna da anlatıyormuş zaten. 'Ağabeylerini öldüreceğim, babalarını öldüreceğim' diye. Ablama bıçağı vurduktan sonra da babamı aramış. Seni de öldüreceğim bekle geliyorum diye. Sonra yarım saat sonra yakalanıyor" dedi.

"BUNDA BABALIK DUYGUSU YOK, BUNA İNSAN DENMEZ"

Çocuğuna babalık yapmadığını dile getiren Kazım Bulut, "Ablam hamile kaldıktan sonra çocuğu doğum yaptı. Biz bu Fedai Baran denen karaktersizi aradık 'kızın oldu' diye. Annem aradıktan sonra annemin yüzüne kapattı telefonu. Ta ki iki buçuk-üç yıl sonrasına kadar hiçbir zaman baba bilmedi, amca bilmedi, babaanne bilmedi. Baba tarafından hiç kimseyi tanımadı çocuk. Bu çocuğa babam babalık yaptı. Dayıları da babalık yaptı. Annesi hem annelik hem de babalık yaptı. Annesi her şeyini varını yoğunu ona verdi. Aradan 3-4 yıl geçtikten sonra biz yine de çocuk babasız büyümesin diye araya girdik barıştırdık bunları. 3-4 ay denediler. Bu alkolü, uyuşturucuyu, kumarı hiçbir zaman bırakmadı. Baktı ki olacak gibi değil bunlar tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra çocuktan hiçbir şey talep etmedi. Çocuk sizin olsun dedi çünkü bunda babalık duygusu yok. Bunlara insan denmez zaten" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

18 Ağustos Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Fedai Baran (43), Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine Bulut (38) ile tartışma yaşadı. Fedai Baran, 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne Emine Bulut ölmeden önce "Ben ölmek istemiyorum" derken kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen Fedai Baran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sulakyurt cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA