Cani Sapık, İstismar Ettiği Küçük Kızı Benzinle Yakarak Öldürdü
Hindistan'da sapık komşu 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduktan sonra üzerine benzin döküp yakarak ölüme terk etti. Sapığın daha önceden de talihsiz çocuğu taciz ettiği ve kendisiyle kaçmaya zorladığı öğrenildi.
Hindistan'ın Ghazipur bölgesinin Dildarnagar şehrinde sapık adam, komşusunun kızı olan 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup daha sonra üzerine benzin döküp yaktı. Talihsiz kızın çığlıklarını duyan komşuları eve girip kızı en yakın hastaneye kaldırdılar ancak küçük kız yolda hayatını kaybetti. Polis zanlıyı arama çalışmaları başlattı.
Hindistan'da meydana gelen olayda, daha önceden de kendisini sürekli taciz eden ve kendisi ile kaçmasını isteyen cani sapık, 16 yaşındaki kızın yalnız olduğu bir sırada evine geldi. Küçük kız evden ayrılmasını istedi ancak sapık kabul etmedi.
TALİHSİZ ÇOCUĞU BENZİN DÖKÜP YAKTI
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sapık, daha sonra talihsiz kızın üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı. Kızın çığlıklarını duyan diğer komşuları eve girip kızı en yakın hastaneye kaldırdılar.
HASTANEYE SEVK EDİLDİĞİ SIRADA HAYATINI KAYBETTİ
Ghazipur emniyet amiri Arvind Chaturvedi, kızın vücudunda ağır yaralar olduğu için Varanasi şehrinde bulunan daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği ama yolda hayatını kaybettiğini söyledi.
POLİS GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATTI
Polis, olayın ardından kaçan saldırganın ve daha önce hakkında şikayetçi olduğu ve olay ile ilgisi olabileceği tahmin edilen kardeşin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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Bu yapan ak ile akrabaCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Ulan şerefsiz senin çocukların yokmu senin yaptıgın o sapıklığı çocukların ailen öğrenecek ve sende nasıl bakacaksın cocuklarının yüzüne sapık şerefsiz ALLAH senin bin belanı versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kısas iyidir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cehenneme bir odun dahaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Normal. Bizde bile buna benzer haberler oluyorsa Hindistana şaşırmamak lazım.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır