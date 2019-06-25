Cani adam kendisiyle birlikte olma teklifini reddeden kadına kurşun yağdırdı

Californiada Marcos Antonio Echartea isimli adam partide tanıştığı kadın kendisini reddedince kurşun yağmuruna tuttu.

Marcos Antonio Echartea sisimli adam partide tanıştığı Deziree Menagh , defalarca yanına gidip kendisi ile birlikte olmak istediğini söyledi ama Deziree, her defasında bu teklifi geri çevirdi.

10 AYLIK BEBEĞİ AĞIR YARALADI

Marcos, partide kadının kolunu tutup zorla kucağına oturtmak isteyince Deziree, arkadaşı ile beraber yanına 10 aylık kızı Fayth Percy'i alarak partide çıktı.Arabalarına bindikleri sırada Marcos, anne, kızı ve arkadaşına tabancası ile aracın şoför mahalline doğru üç elateş etti. Mermilerden annesinin kucağında olan bir tanesi 10 aylık kızın kafasına isabet etti.

BEBEĞİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Annenin arabayı süren arkadaşı hemen polis çağırdı ve hızla arabasını hastaneye doğru sürdü. Hastaneye kaldırılan bebeğin kafasına isabet eden mermi çıkartıldı.Bebeğin ise durumu ciddiyetini koruyor. Marcos, olaydan sonra evinde detektifler tarafından gözaltına alındı.