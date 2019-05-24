Canan Kaftancıoğlu: 23 Haziran İçin Oluşturulan Sandık Kurullarında Memur Olmayanlar Var

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada 23 Haziran'daki seçimler için oluşturulan yeni sandık kurullarında yine memur olmayanların yer aldığını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP'li Kaftancıoğlu, "Sandık kurullarını oluşturanlar kendileri. Sandık kurulları memur değil diye iptal edenler yine kendileri. Ve şimdi oluşturulan sandık kurullarında yine memur olmayanlar var. Bunları takip eden ve öncesinde uyaran yine CHP. Sonrasında bir kez daha mızıkçılık yaptırmayacağız ona göre" ifadelerini kullandı.

CHP 23 HAZİRANBEYKOZ SEÇİM KURULUNA İTİRAZ ETTİ

CHP, Beykoz İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz başvurusuyla kamu görevlisi olmayan 4 kişinin sandık kurullarındaki görevlerinden alınmasını talep etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarında, kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirildiği gerekçesiyle Beykoz İlçe Seçim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı.

İtiraz başvurusuyla kamu görevlisi olmayan 4 kişinin, sandık kurullarındaki görevlerinden alınması talep edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beykoz'da devlet memuru olmayanları sandık kurullarına üye yazıldıklarını tespit ettik. Bugün sandık kurullarıyla ilgili itirazlar için son gün. İstanbul'un tüm ilçelerinde incelemelerimizi, araştırmalarımızı yapıyoruz. Beykoz'da tespit ettiğimiz durumla ilgili hemen ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduk. 23 Haziran'dan sonra mızıkçılık yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Sandık sonuçlarında istediğini alamayan, siyaset sahnesinde aradığını bulamayanlar milletin iradesi dışında başka yollardan medet ummaktan vazgeçsin."

YSK'NIN İPTAL KARARINDA SANDIK KURULLARI VAR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin açıkladığı gerekçeli kararda, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan kişilerden oluştuğu belirtiliyordu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline yönelik gerekçeli kararında, "Sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlendiği 754 adet sandıkta oy kullanan seçmen sayısının, 212 bin 276 ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Adayı ile Adalet ve Kalkınma Partisi Adayı arasındaki oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür" denildi.