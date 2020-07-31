ÇANAKKALE Kaz Dağları'ndaki çöplük alan, çilek tarlaları ve çevre için tehdit oluşturuyor Kaz Dağları'ndaki çöplük alan, çilek tarlaları ve çevre için tehdit oluşturuyorÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesi ve çevre köylerinden Kaz Dağları'na atılan çöpler, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Kaz Dağları'ndaki çöplük alan, çilek tarlaları ve çevre için tehdit oluşturuyor

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesi ve çevre köylerinden Kaz Dağları'na atılan çöpler, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Çanakkale ve Balıkesir sınırlarında yer alan efsanevi Kaz Dağları'nın Çanakkale ili sınırlarında kalan Kalkım beldesi Agonya mevkiinde yaklaşık 20 yıldır çöplük olarak kullanılan alan, çilek tarlalarını ve ormanları tehdit ediyor. Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyüne yakın mesafedeki ovada oluşturulan çilek tarlalarının ortasında geniş bir alana yayılan kontrolsüz çöplük alandan yayılan kötü kokular, zararlı sıvılar ve rüzgarla uçan çöpler, çilek tarlalarına zarar veriyor. Bölge sakinleri, sık sık yaşanan yangınlar nedeniyle de ormanların tehlike altında olduğunu ifade ediyor.

Doğaya olan tutkusu ile bölgede tanınan Akçakoyun köyü sakinlerinden Akın Andıç, çöplük alanın temizlenerek kontrol altına alınmasını istedi. Andıç, 'Ben 25 yıldır Akçakoyun köyünde yaşıyorum ve yaklaşık 20 yıldır bu bölge çöplük olarak kullanılıyor. Gitgide büyüyor. Bu Agonya bölgesi Kaz Dağları'nın merkezidir. Bölgedeki bu ovada binlerce dönüm çilek tarlası var. Kalkım beldemizin çöpü ve sağlık ocaklarından çıkan tıbbi atıkları da buraya boşaltıyorlar. Akçakoyun, Öğrencik, Çavuşköy, Reşadiye ve Hıdırlar gibi çevre köylerin çöpleri de buraya getiriliyor ve bu çöpler yeni bu yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Kanserojen madde dolu burada. Sürekli yangın çıkıyor. İnsan sağlığını tehdit ediyor. Pis sıvılar yer altı sularımıza karışıyor. Çilek tarlaları etkileniyor. Yangınlar, Kaz Dağları'nın verimli ormanlarını tehdit ediyor. Bu çöplük tarlalara 50 metre yakınlıkta. Bir çözüm istiyoruz' dedi.

Kaynak: DHA